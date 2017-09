Paciente de 19 anos morre após aparelho cair sobre sua cabeça no hospital

Uma estudante morreu no final da noite deste domingo, 24, vítima de um acidente dentro da Santa Casa de Barretos (SP). Beatriz Pires Cardoso, de 19 anos, havia sido internada no local no dia 16 deste mês devido à queda de um cavalo, tendo passado por uma cirurgia.

Segundo a família, ela estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas se recuperava bem de um traumatismo craniano. A situação, porém, teria se agravado no dia seguinte após um aparelho de videomonitoramento cardíaco cair sobre a sua cabeça.

A estudante então acabou não resistindo e faleceu, sendo seu sepultamento realizado na tarde desta segunda-feira, 25. A família procurou a polícia, que registrou inquérito para apurar se houve negligência médica e quem seria o responsável.

O delegado Antônio Alício Simões Júnior contou que o caso foi registrado como homicídio culposo. Mas são aguardados laudos periciais e exames do IML (Instituto Médico Legal) que ajudarão a esclarecer o que aconteceu dentro do hospital. "Precisamos saber, por exemplo, se o aparelho estava em local seguro", explicou.

Questionada pela reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo", a Santa Casa de Misericórdia de Barretos confirmou o óbito da estudante, mas sem entrar em detalhes. A instituição informou apenas que "colaborará com as autoridades para apuração completa de todos os fatos".

