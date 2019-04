Ouvidoria da Agepan contabiliza mais de 100 atendimentos em março

Campo Grande (MS) – A Ouvidoria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) realizou um total de 109 atendimentos no mês de março. O setor é o canal direto de comunicação com o usuário dos serviços públicos delegados que a Agência fiscaliza, responsável pelo recebimento de pedidos de informação, denúncias, sugestões e reclamações.

O Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros lidera os atendimentos. No último mês, 53 passageiros procuraram a Agência com demandas a respeito do serviço. Dos contatos recebidos, 27 originaram reclamações, ou seja, referem-se a casos em que o usuário manifestou descontentamento com o transportador enquanto utilizava ou buscava o serviço, seja por problema na cobrança, horário, condição do veículo ou atendimento prestado.

Outros 22 contatos registrados foram classificados como informações e referem-se a dúvidas ou simples necessidade de esclarecimento que os atendentes da Ouvidoria puderam resolver no ato. O setor também recebe denúncias. Foram quatro registros desse tipo, todos a respeito de ocorrência de transporte clandestino de passageiros. As situações que chegam à Ouvidoria são transmitidas à Câmara Técnica de Transportes e subsidiam fiscalizações.

O Saneamento Básico teve registrado o mesmo número de atendimentos que o transporte, 53, dos quais 10 configuraram reclamações contra a prestadora do serviço. A maioria dos clientes que procuraram a Agepan, 43, buscavam informação, precisavam esclarecer dúvida sobre o serviço recebido ou necessitavam de orientação quanto à busca de atendimento da própria concessionária.

Para os consumidores de energia elétrica, a Ouvidoria pôde realizar três atendimentos, todos convertidos em reclamações. Esse atendimento é feito em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Em março não houve registro na Ouvidoria a respeito de outro serviço público fiscalizado, o de distribuição do gás canalizado.

A Ouvidoria da Agepan atende os consumidores pelo sistema eletrônico e-Ouv (http://ouvidoria.agepan.ms.gov.br/), pelo telefone 0800 600 0506, o e-mail ouvidoria@agepan.ms.gov.br e presencialmente na seda da Agência em Campo Grande (Avenida Afonso Pena, 3026, Centro).

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).