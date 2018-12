Ouvidora-Geral do Estado recebe Medalha Prêmio da Polícia Civil

Campo Grande (MS) – A ouvidora-Geral do Estado, Renata Lara Diniz Brandão, recebeu a Medalha Prêmio da Polícia Civil em solenidade realizada na Câmara dos Vereadores de Campo Grande, na quarta-feira (5.12). A condecoração foi concedida a personalidades que tenham prestado relevantes serviços, colaborando com o combate à criminalidade ou que ajudaram a projetar positivamente a instituição. Conforme a ouvidora, a Polícia Civil tem sido uma grande parceira no desenvolvimento da função da Ouvidoria no Poder Executivo.

“Agradeço ao secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; ao delegado-Geral, Marcelo Vargas; ao ouvidor da Polícia Civil, Matusalém Sotolani; e ao governador, Reinaldo Azambuja, que me confiou a tarefa de desenvolver a Ouvidoria no nosso Estado. Esse trabalho têm sido realizado com muita seriedade e dedicação. Recebo a medalha em nome de toda nossa equipe”.

Foram condecoradas com a Medalha Prêmio, 45 personalidades. Na oportunidade, também foram concedidas a Medalha Tempo de Serviço e a Medalha Mérito Policial a 90 policiais civis que se destacaram nas funções e contribuíram decisivamente para o aperfeiçoamento da instituição, ajudando a manter a ordem, segurança e tranquilidade no Estado e que completam 10, 20 ou 30 anos de carreira.

A premiação da Polícia Civil foi criada em novembro de 1989, com a publicação no Diário Oficial do Estado dos decretos 5.281, 5.282, 5.283 e 5.284. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, a honraria é uma forma de reconhecer àqueles que contribuíram de maneira significativa para o aperfeiçoamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Diana Gaúna – Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul

Foto: Divulgação