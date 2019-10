Outubro Rosa: Detran-MS sedia 1º Pedal Pink em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Em comemoração ao Outubro Rosa, o mês de Prevenção ao Câncer de Mama, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), sediará o 1ª Pedal Pink – Pedalando juntas por uma causa especial, no dia 27 de outubro. O evento de Mountain Bike representará o encontro para as amantes e iniciantes do ciclismo em uma prova exclusiva “Só para Elas” e 50% da renda arrecadada será revertida para o Hospital do Amor- Unidade de Prevenção.

A largada será às 8h e a premiação às 11h, ambos no setor de vistoria do Detran, saída para Rochedo. O evento terá 2 percursos: Sport – 51km e Turismo – 21km.

O organizador do evento, Leandro Reis, explica que o principal objetivo é através do pedal apresentar a importância da Prevenção ao Câncer, sensibilizar e conscientizar as participantes. “A expectativa é que 300 mulheres pedalem durante a ação”, comenta.

A diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, comenta que sediar o evento é muito importante para o Departamento, pois a ação irá unir a prevenção com a educação. “É um evento que festeja a vida”, concluiu.

Além de sediar o evento, durante a ação o Departamento irá apresentar os óculos simuladores de embriaguez e o simulador de impacto. O simulador de impacto é uma atividade que demonstra a importância da utilização do cinto de segurança. A equipe da Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho – fará atividades educativas com as crianças enquanto as mulheres pedalam.

A agente de trânsito, Joelma Bonifácio, explica que o setor de fiscalização também estará presente na ação. “Serão encaminhados alguns agentes de fiscalização que estarão no local fazendo a ordenação do trânsito, garantindo a segurança de toda as ciclistas”, comenta.

A única exigência para as participantes é que a sua bicicleta esteja em perfeitas condições de uso. Também é recomendado o uso de equipamentos de segurança, como o capacete e luvas. Todas as participantes ganharão um kit composto por uma camiseta, sacochila, squeeze, placa de identificação.

As inscrições serão realizadas até do dia 23 de outubro, através do site www.pedalpink.com.br. As 5 melhores colocadas de cada categoria serão premiadas com troféus, e todos os participantes da prova irão receber medalha.

O evento é realizado pela Guaicurus Produções em conjunto com Hospital de Amor e conta com a parceria do Detran-MS, Atual Bike Service, Bioage, Cetauro, Ciclo Reis, Corpo Belo, Labareda, Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e Subsecretaria de Políticas para a Mulher, Paraná Bikes, Probiótica, Sal da Terra, Sicred e Unimed.



Hospital do Amor – Unidade de Prevenção

A Unidade de Prevenção de Campo Grande foi inaugurada em agosto deste ano, com a finalidade de oferecer diagnóstico precoce e prevenção de câncer à população do estado de Mato Grosso do Sul. Foi construída com recursos doados por um grande empresário da região, Sr. Antônio de Morais dos Santos, sendo composta por uma unidade fixa e outra móvel (carreta).

O Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos dispõe de uma área de 2016 m2 construída e iniciará em breve suas atividades oferecendo exames de rastreamento de câncer de mama e colo uterino. A unidade terá capacidade inicial para realização de 100 mamografias (unidade fixa e móvel), 30 ultrassonografias de mama e 150 coletas de citologia cérvico-vaginal. Além disto, serão realizados os seguintes procedimentos: estereotaxia (realizada em mesa apropriada), biópsia defragmentos (core biopsy), biópsia cirúrgica de mama, colposcopia, biópsias de colo, vagina e vulva, além de conização com CAF (cirurgia de alta frequência). A partir do ano de 2014, serão disponibilizados também exames de endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia de próstata, com biópsia guiada e exérese de lesões suspeitas de pele.

A unidade móvel tem como objetivo percorrer os bairros de Campo Grande, a fim de realizar busca ativa de mulheres que se encaixem na população alvo para diagnóstico precoce de câncer. Está equipada com um mamógrafo digital, sala para coleta de citologia cérvico-vaginal e sala de pequena cirurgia. A carreta disponibilizará também rastreamento de câncer de pele e próstata, previstos para iniciar no primeiro semestre de 2014.

