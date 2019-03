Outono tem início e especialistas do Detran-MS alertam sobre cuidados para dirigir com neblina ou chuva

Com a chegada do outono nesta quarta-feira (20), a incidência de neblina aumentará e as manhãs serão mais frias no Estado. A previsão de consenso é devido ao fenômeno El Niño de fraca intensidade, que irá provocar um período com mais chuvas e temperaturas elevadas.

Segundo os dados do Detran-MS, somente no ano de 2018 foram registrados mais de 10 mil acidentes na Capital, sendo que deste número mais de 2,1 mil aconteceram durante períodos de condições ruins do tempo.

Para o chefe da Escola Pública de Trânsito, Marcos Alexandre Brandão Ramos, isto acontece porque nos dias de neblina, as vias ficam mais úmidas e com pouca visibilidade e neste caso, os condutores devem redobrar a atenção ao volante. “Principalmente nesta época, o motorista que trafega pelas rodovias deve redobrar a atenção para observar as poças de águas e assim evitar uma aquaplanagem”, explica.

Marcos ressalta que para garantir uma boa visibilidade o ideal é respeitar a distância de segurança mais conhecida como distância de segmento. “A regra se baseia em manter um distância segura do veículo à frente: marcar um ponto fixo e assim que o veículo da frente passar por esse ponto, contar 1001, 1002 E 1003. Só após esses três segundo poderá passar pelo ponto marcado”, concluiu.

O chefe de fiscalização do Detran-MS, André Canuto, explica que os principais itens a serem verificados neste período são a checagem das condições dos pneus, das lanternas e faróis, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa, o lavador do para-brisa, condições dos para-lamas e para-barros. “A verificação desses itens contribui para uma condução mais segura”, encerra

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.