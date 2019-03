Outono chega nesta quarta-feira com previsão de chuva para a maior parte do Estado

Máxima em Campo Grande será de 28ºC - Divulgação

Com a chegada do outono nesta quarta-feira (20), as temperaturas começam a cair a partir de hoje, quando as manhãs e madrugadas serão mais frias em Mato Grosso do Sul. Essa característica se estenderá até 21 de junho com a chegada do inverno.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), podem ocorrer chuvas fortes a qualquer hora do dia em algumas regiões do Estado.

Para Campo Grande, a previsão é de céu parcialmente nublado a partir da tarde, com termômetros registrando máxima de 28°C.