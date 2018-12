Outlet do Bem começa amanhã para arrecadar fundos para Instituto Amigos do Coração

Da redação com Assessoria

Começa nesta quinta-feira (6) e segue até o sábado (8) o Outlet do Bem IAC, um bazar promocional promovido pelo Instituto Amigos do Coração para arrecadar verba para os nove projetos desenvolvidos pela instituição nas áreas da saúde, educação e assistência social.

O bazar oferece 700 peças femininas novas da última coleção da grife mineira Traquinage (@traquinageoficial). São vestidos, saias, blusas, conjuntos e macacões a preço de fábrica. É possível ver algumas peças no perfil do instagram @outletdobemiac.





Serviço

O Outlet do Bem IAC acontece na Rua das Garças, nº 943, Centro. Horário de funcionamento:

Dia 6/12 - 17 às 22h

Dia 7/12 - 8 às 22h

Dia 8/12 - 8 às 22h

O IAC

O Instituto Amigos do Coração (@instituto_amigos_do_coracao) é uma instituição sem fins lucrativos que atua desde 2012 para congregar pessoas físicas e jurídicas no propósito de promover atividades direcionadas à conscientização e valorização da vida humana. Com cerca de 300 voluntários, seus diversos projetos levam atendimento médico, odontológico, psicológico e social a pessoas em situações de vulnerabilidade social, como comunidades indígenas, idosos, adictos em recuperação, gestantes e crianças. Ao longo de seis anos de trabalho, cerca de 15 mil vidas foram impactadas pelo IAC.