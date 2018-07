Otan nunca esteve tão unida e minha relação com May é ótima, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "nunca esteve tão unida", na sua avaliação. Trump falou antes de uma reunião com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, elogiada por ele.

Após uma reunião tumultuada da cúpula da Otan em Bruxelas nesta semana, Trump minimizou as divergências dentro do grupo. Anteriormente, ele havia insistido para que os demais países passem a gastar mais em defesa, argumentando que os EUA são onerados excessivamente. Hoje, porém, deu declarações conciliadoras sobre a aliança.

Sobre May, Trump afirmou que ambos possuem uma relação ótima, comentando sobre o encontro deles no dia anterior. "Provavelmente nunca desenvolvi relação melhor com a premiê do Reino Unido", disse. Anteriormente, o presidente americano disse em entrevista ao jornal The Sun que o modelo pretendido pela premiê para a separação do Reino Unido da União Europeia ameaça um acordo de livre comércio entre britânicos e americanos. May, por sua vez, comentou que os EUA são o parceiro mais duradouro do Reino Unido. Os dois líderes devem conceder entrevista coletiva conjunta nesta manhã.