Ossos de cadáver acabam jogados no lixo

Os ossos de um cadáver enterrado na década de 1990 no Cemitério da Consolação, na região central da capital, foram jogados em uma caçamba de lixo após exumação do corpo, no sábado. Os restos mortais de Antonio Rocha, que foi sepultado no dia 19 de junho de 1996, foram encontrados por uma pessoa que trabalha no local e denunciou o caso à polícia civil. Um boletim de ocorrência por vilipêndio a cadáver - que pode resultar em até três anos de prisão - foi registrado no 4.º Distrito Policial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

