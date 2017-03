Os perigos e vantagens do imediatismo das mídias sociais

Com a popularização dos smartphones, as mídias sociais nunca foram tão acessadas, e em uma frequência quase que impossível de ser aferida. Há todo momento são fotos, mensagem, propagandas, protestos dos mais variados tipos e para diversos públicos. A necessidade de mostrar o que pensa, ou o que está fazendo, nunca se tornou tão essencial na sociedade.

De acordo com Gabriel Rossi, profissional em marketing, estrategista especializado na construção e no gerenciamento de marcas e reputação, trata-se de uma era cada vez mais efêmera e imediatista. “ Para tirar vantagem desse comportamento, em que marcas preferem anunciar com youtubers de 17 anos, ao invés de grandes veículos de comunicação, é preciso conhecer o público que deseja atingir e saber como utilizar essa ferramenta, aliado a um planejamento estratégico”, explica.

O especialista lembra que os usuários das mídias sociais também são uma marca. “ É preciso conhecer o cenário atual, perspectiva, se basear em cases de sucesso, e, principalmente saber como gerenciar suas respectivas páginas ou perfis, em situações de crise”, alerta Gabriel.

Quem deseja saber um pouco mais sobre o assunto, pode participar do curso presencial “Planejamento de Mídias Sociais”, promovido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). O curso, sucesso que acontece pela quarta vez, retorna com dois encontros nos dias 24 e 25 de março.

É voltado a profissionais e estudantes das áreas de marketing, administração, economia e gestão, além de empreendedores e empresários de pequenas e médias empresas. “Irei demonstrar a aplicação e tendências do marketing para o fortalecimento da marca em um mercado cada vez mais competitivo na era digital”, explica Rossi.

