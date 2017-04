Orvalho congelante domina paisagens do sudoeste de MS na manhã desta sexta

Com a manutenção das baixas temperaturas e a grande umidade relativa do ar, o fenômeno do orvalho congelante predominou em algumas paisagens do sudoeste de Mato Grosso do Sul no início da manhã desta sexta-feira (28). Em Ponta Porã, por exemplo, que teve mínima de 9,2ºC e sensação de 5ºC, pastagens e cultivos amanheceram cobertos com gotículas congeladas.

O meteorologista Natálio Abraão Filho explica que no caso de Ponta Porã, da mesma forma como ocorreu na quinta-feira, se a temperatura tivesse caído para menos de 5ºC teria ocorrido geada, mas como ficou acima deste patamar, provocou a formação do orvalho congelante. “Se tivesse geado, não seriam gotículas sobre as plantas e sim uma fina camada congelada”, comenta.

Abraão revela que nesta sexta a menor temperatura do estado foi registrada em Amambai, cidade vizinha a Ponta Porã, em que às 5h (de MS), os termômetros marcaram 5,4ºC, com sensação de 0ºC. Já em Campo Grande, a mínima foi de 12,1ºC e a sensação térmica de 7ºC.

O meteorologista aponta que em um quadrilátero formado pelos municípios de Amambai, Eldorado, Paranhos e Iguatemi, a temperatura ao longo da madrugada pode ter caído para menos de 5ºC e ter ocorrido geada em pontos isolados.

Entretanto, ele reafirma que entre está sexta-feira (28) e sábado (29), as temperaturas devem cair ainda mais e então devem ocorrer geadas, não somente em Ponta Porã, mas em vários outros municípios da região, como: Sete Quedas, Amambai, Eldorado e Iguatemi.

O meteorologista reitera que a queda das temperaturas em Mato Grosso do Sul foi provocada pela chegada de uma massa de ar polar ao estado e que não existe previsão de chuva para está sexta-feira em nenhuma região do estado. O sol deve aparecer, mas mesmo assim as temperaturas ficam amenas durante o dia e à noite volta a esfriar novamente.

