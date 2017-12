Orro solicita Campus da Uems para Caracol

O pedido foi encaminho pela Câmara Municipal do município, por intermédio do vereador Douglas Lopes Vilalba, que é o Presidente da Casa de Leis - Divulgação

Nesta terça-feira, 6 de dezembro, o deputado estadual Felipe Orro solicitou à Secretaria Estadual de Educação a implantação de uma unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), na cidade de Caracol. O pedido foi encaminho pela Câmara Municipal do município, por intermédio do vereador Douglas Lopes Vilalba, que é o Presidente da Casa de Leis.

A unidade da Uems para Caracol vai atender a demanda dos estudantes do município, que é antiga, por que desta forma, muito jovens não precisariam mais se deslocar para outros municípios para concluir os estudos.

“É necessária a implantação de um Campus da Uems na cidade de Caracol. Os moradores reivindicam esta unidade há anos e é um anseio de toda a sociedade, que passariam a contar com uma unidade de ensino superior no município”, defende Orro.

Felipe destaca ainda a mobilização da sociedade em torno deste Campus, pela importância de levar a educação de qualidade para todos os municípios sul-mato-grossense, logo que, ela é fundamental para o desenvolvimento cultural, tecnológico e social.