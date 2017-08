Orquestra UFGD encerra o FESDOM neste final de semana

Após 21 dias de programação recheada de apresentações musicais, oficinas e workshops, o Festival Douradense de Música (FESDOM), organizado pela UFGD, chega ao fim. Mas não sem antes oferecer mais dois dias de shows de qualidade.



Neste sexta, às 20h, o grupo paranaense Quinteto de Cordas de Maringá se apresenta no Teatro Municipal. Com violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, o quinteto traz ao público o melhor música erudita, de maneira acessível e didática.



Já no sábado, são duas apresentações diferentes. A primeira acontece às 16h, na Feira Central, com o grupo de percussão douradense Calangatuke. E para encerrar com chave de ouro, a Orquestra UFGD, queridinha do público douradense, encerra o Festival no Teatro Municipal, a partir das 20h. Qual será a surpresa que a maestra Thais Costa preparou dessa vez?



As apresentações do FESDOM são gratuitas. Mais informações pelo site do evento https://www.fesdom.com/

