Orquestra Sinfônica é declarada patrimônio cultural de MS

No Diário Oficial desta sexta-feira (22) foi publicado o Decreto Legislativo 586/2017, que declara a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande como patrimônio cultural imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul.

A orquesta foi instituída pela Lei Municipal 4.403/2006, e em menos de um ano após sua estreia já havia realizado vários concertos na capital e percorrido os principais municípios do Estado. Já apresentou-se com solistas brasileiros e estrangeiros dos Estados Unidos, Portugal, Itália, Coreia do Sul, Argentina, Suiça, Canadá, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Sua atuação é de integração e valorização da música regional de Mato Grosso do Sul, com concertos que utilizam a viola caipira ou viola brasileira, e a viola de cocho, além de parcerias com importantes nomes da música popular.

