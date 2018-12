Órgãos e entidades do Poder Executivo não funcionam no Natal e véspera de feriado

No dia de Natal (25.12) e também na véspera do feriado, órgãos, entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo não terão expediente - Divulgação

De acordo com publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja decretou ponto facultativo nos dias 24 e 25 de dezembro (decreto n°1 do dia 11 de janeiro).

No dia de Natal (25.12) e também na véspera do feriado, órgãos, entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo não terão expediente. Para o fim de semana que antecede a festa religiosa não há alteração de horário de funcionamento nas repartições.

Fique atento ao que abre e fecha nesse período:

Fáceis

Os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) não terão expediente na segunda e terça-feira. O atendimento só voltará ao normal na quarta-feira (26.12) – nas unidades dos terminais General Osório, Guaicurus e Aero Rancho o horário de funcionamento é das 8h às 16h, e na do shopping Bosque dos Ipês o atendimento acontece das 10h às 22h (determinados serviços encerram até às 19h).

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) também não funcionam no feriado em nenhum dos municípios onde estão em atividade. O atendimento também volta ao normal na quarta-feira (26.12).

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) também ficarão fechadas, incluindo a do shopping Campo Grande. Para os que precisam dos serviços do Detran, a orientação é buscar as unidades até essa sexta-feira (21.12).

Hemosul

A unidade do Hemosul, da avenida Fernando Correa da Costa, em Campo Grande, ficará fechada no dia do Natal (25.12), mas na véspera (24.12) irá funcionar em horário reduzido, das 7h às 12h. No interior, o funcionamento será até sexta-feira (21.12). O retorno do atendimento dos trabalhos de todas as umidades será na quarta-feira (26.12).