Orgão regulador Registro.BR busca sugestões para domínio em Campo Grande

A entidade civil que coordena o registro de nomes de domínios de internet no Brasil, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR — NIC.br (http://www.nic.br/), está criando uma nova categoria de Domínios de Primeiro Nível (DPNs) sob o “.br” para todas as capitais brasileiras e municípios com mais de 500 mil habitantes (de acordo com o IBGE/2016).

Desde ontem (15.05) os usuários de Internet no Brasil estão podendo ajudar a escolher os nomes desses novos Domínios de Primeiro Nível (DPNs). É uma oportunidade, por exemplo, para que expressem apoio por “sampa.br” para São Paulo, “poa.br” para Porto Alegre, “rio.br” para o Rio de Janeiro, entre outras opções de nomes. Para Campo Grande, morena.br e cgr.br têm sido algumas das opções sugeridas por internautas.

Para enviar a sua sugestão, basta preencher o formulário disponível no link da iniciativa do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). Ao enviar as sugestões, os usuários informarão sua preferência de “nome popular” ou apelido pelo qual a cidade é tratada e reconhecida.



"A nossa finalidade com esta chamada de sugestões é proporcionar um número maior de opções para o registro do '.br', levando em conta a vontade de identificação do usuário com a sua cidade natal ou adotiva”, ressalta Demi Getschko, diretor presidente do NIC.br.

A chamada de sugestões segue no ar por tempo indeterminado. Brasileiros com mais de 12 anos de idade poderão enviar quantas sugestões desejarem. Não há premiação, remuneração ou reconhecimento por parte do NIC.br – o objetivo é receber contribuições espontâneas de nomes para novos DPNs de cidades. Os resultados e os novos DPNs de cidades que forem sendo criados serão divulgados ao longo de 2017 no site do NIC.br.



Acesse o regulamento na íntegra e participe enviando sugestões de nomes: http://cidades.registro.nic.br/.

