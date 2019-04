Órgão Eleitoral veta presença de partido de extrema direita em debate na TV

O Conselho Eleitoral da Espanha vetou na quarta-feira, 17, a presença do partido de extrema direita Vox no único debate confirmado entre os principais candidatos na eleição do dia 28. A decisão mostra a complexidade do cenário político espanhol, que saiu de uma disputa entre dois partidos tradicionais, vigente durante décadas, para um ambiente fragmentado em que nenhuma sigla parece próxima de ter maioria para governar. Em menos de um ano, o Vox ascendeu como força política, nunca passou de 5% dos votos em eleições nacionais, mas obteve uma vitória surpreendente na eleição regional de 2018. (Com agências internacionais)

