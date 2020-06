Organizações recebem documentação na Sedhast e destacam apoio via Governo do Estado

A entrega das documentações, respeitando os protocolos sanitários vigentes, ocorreu no auditório da Sedhast. - (Fotos: Monique Alves)

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) receberam na última semana, via Coordenadoria de Apoio e Orientação às Organizações da Sociedade Civil (Caosc) da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), documentação de Título de Utilidade Pública Estadual e Certificado de Credenciamento. Ao todo, nove instituições agora contam com sua documentação burocrática mais completa.

Receberam o Título de Utilidade Pública Estadual as instituições Recromasul, Obras Sociais Thiesen, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Centro de Apoio e Orientação à Criança Lar Vovó Miloca. As organizações Sirpha Lar do Idoso, APAE de Campo Grande, Associação Anandamóyi, Salesianos Ampare e Casa de Abraão receberam o certificado de credenciamento. Os documentos foram entregues pela coordenadora da Caosc, Viviane Maria Gonçalves.

“Eu acho muito importante essa entrega, pois ela demonstra a idoneidade da instituição, que ela está em ordem e que nós temos uma parceria com a Sedhast”, destacou a coordenadora da Sirpha Lar do Idoso, Maria Cristina Oliveira. Ela destaca ainda que os trabalhos na instituição que representa têm tido um grande apoio da Sedhast, com um bom relacionamento.

Da Casa de Abraão, Edneia Couto diz que a instituição tem reforçado todos os protocolos exigidos e estão se adaptando diariamente. “A maioria de nossa clientela não tem uma família que visita, mas nos fizemos uma família e por isso somos felizes. Também estou muito feliz do poder público estar à frente dessas situações e apoiando as organizações. A Sedhast tem feito muito por nós. Tem nos atendido, com visitas, como a do secretário-adjunto, Adriano Chadid, porque na verdade estamos construindo uma trajetória e a luta é constante na área social”, concluiu.

A entrega das documentações, respeitando os protocolos sanitários vigentes, ocorreu no auditório da Sedhast.