Organizações que atuam na política de assistência social já podem se inscrever em capacitação

Campo Grande (MS) – As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam na política de assistência social de Mato Grosso do Sul já podem se inscrever, desde 1° de novembro, na capacitação sobre a lei 13.019 de 2014 que trata sobre o Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

A inscrição, que é gratuita, segue até o dia 20 deste mês. As organizações interessadas devem acessar a ficha de inscrição, realizar o preenchimento, e devolvê-la via e-mail que consta na própria ficha. A capacitação acontece nos dias 23 e 24 de novembro, das 7h30 às 17h, na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, localizada na rua André Pace, 630, Guanandi, na Capital.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-4178, da Coordenadoria de Atendimento às Organizações da Sociedade Civil da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Novo Marco Regulatório

Aprovado em 2014, o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil é fruto de um esforço conjunto do Governo Federal (por meio da Secretaria de Governo e da extinta Secretaria-Geral) e da sociedade civil para modernizar as relações do poder público com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), agentes fundamentais para a execução de iniciativas de interesse público e para o aprofundamento da democracia.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

