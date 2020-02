Organizações da sociedade civil destacam importância de documentos entregues pela Sedhast

Divulgação

Campo Grande (MS) – As 37 Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), que receberam, na manhã de sexta-feira (31.01), documentos como o certificado de credenciamento e o título de utilidade pública consideraram a regularidade como um passo importante no dia a dia das entidades.

“Em um edital de concorrência, por exemplo, um Título de Utilidade Pública pode ser o diferencial para ser selecionado”, pontuou a presidente do Fórum das Entidades de MS, Suely Gomes.

A cerimônia de entrega, conduzida pela titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, e pelo secretário-adjunto, Adriano Chadid, já é um marco na Sedhast e priorizada pela secretária da pasta. “Mesmo com os vários compromissos do dia a dia, tê-los aqui é sinal de muita alegria para todos nós. Essa documentação será de grande importância para todos vocês que atuam diretamente nas organizações, e é mais um passo no quesito de regularização administrativa”, disse a secretária, colocando ainda a Sedhast à disposição das entidades em casos de dúvidas e esclarecimentos.

Para o fundador da APAE no município de Miranda, Adalberto Garrido, o Governo do Estado, por meio da Sedhast, vem cumprindo um grande papel de apoio junto às organizações. “Estamos sempre muito bem orientados quanto a essas documentações, e isso demonstra também uma valorização das entidades por parte da Sedhast”, reforçou.

Da Associação Renasce uma Nova Esperança, Iris Moreira também pontuou a importância das entidades em terem esse apoio prestado pela Sedhast na organização burocrática. “Nós nem sabíamos que já tínhamos muitos documentos. Aqui nos orientaram, juntamos tudo, e de forma bem rápida conseguimos nosso credenciamento”, comemorou.

Com 13 anos de existência, a Associação Renasce uma Nova Esperança atende pessoas de todo o Estado, com, por exemplo, microcefalia e hidrocefalia. Os familiares também são assistidos pela instituição.

Representantes das organizações na foto oficial da entrega

Na Sedhast as OSC’s são atendidas na Superintendência da Política de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Apoio às Organizações da Sociedade Civil (Caosc), com a coordenação de Viviane Gonçalves. Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3318-4178 e 4199. A galeria de fotos pode ser conferida no link: encurtador.com.br/yACTY

Confira a relação das entidades:

Certificados de Credenciamento

Trabalho Social Estrela Branca – Campo Grande

Cotolengo Sul-Mato-Grossense – Campo Grande

Associação Camille Flammarion – Campo Grande

Casa da Criança Peniel – Campo Grande

Associação Juliano Varela – Campo Grande

Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA) – Campo Grande

Centro de Promoção Social Palotinas (CPROSPAL) – Campo Grande

Associação Estevão de Figueiredo II (AMCAEF) – Campo Grande

Associação Renasce Uma Nova Esperança – Campo Grande

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Deodápolis

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Guia Lopes da Laguna

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Itaquirai

Associação Pestalozzi – Ribas do Rio Pardo

Associação Restaurar – São Gabriel do Oeste

Títulos de Utilidade Pública e Declaratório de Regularidade de Situação

Asilo São João Bosco – Campo Grande

Associação São Francisco de Assis – Campo Grande

Projeto Asas do Futuro – Campo Grande

Associação dos Amigos da Casa de Abraão – Campo Grande

Instituto Sul – Matogrossense para Cegos (ISMAC) – Campo Grande

Centro de Apoio e Orientação a Criança – Lar Vovó Miloca – Campo Grande

Instituto Mirim – Campo Grande

Associação de Moradores Jardim das Perdizes – Campo Grande

Sociedade Espírita Luiz Sérgio – Campo Grande

Associação dos Ostomizados de MS (AOMS) – Campo Grande

Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias – Maracaju

Instituto Irmã Emiliana – Paranaíba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batayporã – Batayporã

Associação Metodista de Ação Social (AMAS) – Cassilândia

Asilo da Velhice Desemparada de Dourado – Dourados

Casa da Criança Feliz – Dourados

Missão Evangélica Caiuá – Dourados

Associação de Produção Familiar Terra Viva.P.A. Savana – Japorã

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta-Porã

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranda

Casa Lar Santos Antônio – Naviraí

Grupo Fraternidade Espírita José Xavier – Três Lagoas

Texto – Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Monique Alves