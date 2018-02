Ordem dos Advogados lança em MS o projeto “Ouvindo a Jovem Advocacia”

Segundo Diego, “esta louvável atitude de escutar os novos advogados mostra sensibilidade e vontade da atual gestão da OAB/MS em contribuir efetivamente com os colegas em início de carteira” - Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) criou nesta semana o Projeto “Ouvindo a Jovem Advocacia” durante sessão solene de posse dos membros da Comissão da Jovem Advocacia (CJA) em Ponta Porã.

O projeto, coordenado pelo Secretário-Geral Adjunto Vinicius Monteiro Paiva e pelo Delegado da CAAMS em Dourados e Iaporã Diego Zanoni, vai designar relatores em 10 cidades de MS que colherão ideias, sugestões e anseios dos jovens advogados. “Ele vai fazer um Raio-X da Jovem Advocacia em Mato Grosso do Sul, possibilitando que a Ordem conheça de perto os problemas gerais e específicos de todo Estado para tomada de providências efetivas”, explicou Vinicius.

Segundo Diego, “esta louvável atitude de escutar os novos advogados mostra sensibilidade e vontade da atual gestão da OAB/MS em contribuir efetivamente com os colegas em início de carteira”.

O levantamento será apresentado no Encontro Regional da Jovem Advocacia do Centro-Oeste, que será realizado em maio. Nessa reunião, as informações colhidas pelos relatores serão debatidas, resultando na “Carta da Jovem Advocacia do Mato Grosso do Sul”, documento a ser encaminhado à Seccional e ao CF.

Ontem foi criada a Comissão da Jovem Advocacia (CJA) em Ponta Porã para auxiliar os novos advogados e advogadas em inicio de carreira. “Tendo em vista o crescente número de jovens advogados na região, a criação da CJA vem atender uma grande demanda de nossa Subsecção. A Comissão é fundamental para o aprimoramento da advocacia, uma vez que a jovem advocacia possui inegável força, o que fortalece a instituição”, citou o Presidente da CJA, que tomou posse ontem Jad Raymond El Hage.

“Um sonho antigo da Comissão criar outras Comissões da Jovem Advocacia no interior. Já temos em Três Lagoas e Chapadão do Sul. É uma forma de integrar o interior com a Capital e poder atender as demandas e necessidades dos advogados e advogadas de outras cidades. Ficamos muito felizes porque essa gestão está se empenhando para criar cada vez mais novas Comissões da Jovem Advocacia e vamos dar suporte para que esse sonho se torne realidade”, concluiu a Presidente da CJA, Janaína Pouso.