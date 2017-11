Ordem dos Advogados do Brasil acompanha Operação Papiros de Lama

- Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), acompanha desde a terça-feira (14) a Operação denominada de “Papiros de Lama”. O acompanhamento decorre do fato de haver envolvimento de advogados, segundo informações da Polícia Federal. A participação da OAB é obrigatória em razão do que dispõe a Lei 8.906/94.

Além disso, a OAB já constituiu um grupo de trabalho para acompanhar as investigações da operação Lama Asfáltica, que conta com o envolvimento de personalidades públicas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Vice-Presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Júnior, a Ordem participa através da Comissão de Defesa das Prerrogativas no acompanhamento dessas diligências. “O objetivo da OAB garantir a preservação do Estado Democrático de Direito, para que se respeite o sigilo profissional e as prerrogativas do advogado. Além disso, a OAB verifica eventual violação ética na atuação dos advogados em decorrência da própria investigação, que nem sempre o procedimento policial induz”.