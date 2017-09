Ordem dos Advogados de MS vai homenagear primeira diretoria da entidade

Ao 1º dia de janeiro de 1979, reuniu-se o Primeiro Conselho da anteriormente denominada “Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Mato Grosso do Sul”, para eleger e dar posse à Diretoria do biênio 1979/1981.

Trinta e oito anos depois, a primeira diretoria eleita da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, (OAB/MS), está sendo efetivamente homenageada pela diretoria da atual gestão, por meio de um memorial a ser instalado na sede da Seccional.

A chapa vencedora da primeira eleição da OAB MS tinha Wilson Barbosa Martins como Presidente, Antônio de Araújo Chaves como Vice –Presidente, Ascario Nantes como Primeiro- Secretário, Gualter Mascarenhas Barbosa como Segundo-Secretário e Hélvio Freitas Pissurno como Tesoureiro.

Como forma de preservar a memória da Instituição de forma solene e registrar a história da Ordem no Estado, será afixada uma placa com a ata de posse dos membros do Conselho Seccional e eleição da Diretoria da OAB/MS.

O ex-governador do Estado, Wilson Barbosa Martins, receberá ainda uma homenagem exclusiva durante o Colégio de Presidentes das Seccionais, a realizar-se nos próximos dias 14 e 15 deste mês.

