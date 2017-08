Ordem dos Advogados considera inaceitável a liberação de cursos tecnólogos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), é contrária a liberação de cursos de tecnólogo em serviços jurídicos no país. A decisão contribui para o baixo padrão de qualidade do ensino jurídico.

O tecnólogo pode se formar em dois anos e sai com diploma considerado de ensino superior. Segundo o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, é inaceitável essa formação. “A atividade jurídica é exclusiva do advogado. O tecnólogo que promove atos jurídicos ou qualquer tipo de ato não está em conformidade a Lei 8.906. É inaceitável a continuidade desses cursos que, na verdade, podem se tornar um grande engodo jurídico”, ressalta.

Neste ano, a diretoria do Conselho Federal da OAB classificou como um “grave erro” a decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE) que aprovou a criação de um curso de tecnólogo em Serviços Jurídicos na Faculdade Paraíso do Norte, no Paraná. Segundo a entidade, a liberação abre caminho para a criação de uma “classe indefinida de profissionais”.

