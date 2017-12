Orçamento para MS em 2018 será votado nesta quarta na Assembleia

A discussão e votação das matérias ocorrem durante a Ordem do Dia - Divulgação

Com parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o Projeto de Lei 233/2017, que estima receita e fixa despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018, deve ser votado em Plenário, em primeira discussão, durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (13/12). O Governo do Estado estima arrecadar R$ 14.497.314 bilhões.

A CCJR pretende realizar uma sessão extraordinária para apresentar os relatórios das 349 Emendas ao PL 233/2017. O destaque é a Emenda Modificativa que acrescenta recursos à dotação orçamentária da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O texto original do projeto fixou para a instituição de ensino orçamento de 207.133.000,00.

“A fixação deste orçamento é insuficiente para garantir o desenvolvimento das atividades dos campus da UEMS e para garantir a ampliação de mais vagas, bem como inviabiliza a realização de concurso público para suprir a ausência de docentes em algumas disciplinas, além de impossibilita o importante papel de fomento a pesquisa, que é uma das principais inserções das instituições de ensino superior”, destacou o deputado Pedro Kemp (PT), um dos autores da Emenda Modificativa.