Orçamento militar da China deve crescer cerca de 7% em 2017 ante o ano anterior

Pequim, 04 (AE) - A China elevou seu orçamento militar em cerca de 7% neste ano na comparação com 2016, disse neste sábado uma porta-voz do Congresso Nacional do Povo. A porta-voz, Fu Ying, afirmou que os gastos militares equivalerão a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) projetado para este ano, sem dar mais detalhes.

O governo de Pequim deve divulgar o orçamento geral e seu programa político para este ano neste domingo.

A China elevou seus orçamentos militares de maneira acentuada em boa parte dos últimos 25 anos, mas começou a desacelerar o ritmo desses avanços nos últimos anos, conforme sua economia perdia fôlego. O aumento projetado para este ano é inferior à meta de 7,6% de 2016, quando os gastos com defesa totalizaram 954,35 bilhões de yuans (US$ 146,6 bilhões).

Muitos especialistas estimam que os gastos militares reais da China são na verdade bem maiores do que o divulgado oficialmente no orçamento. Fonte: Dow Jones Newswires.

