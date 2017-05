Orçamento de Trump deve cortar cupons de alimentação em 25%

A proposta de Orçamento do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve deixar milhões de pessoas sem cupons de alimentação, como parte de uma nova onda de propostas de cortes de gastos.

O plano deve cortar US$ 193 bilhões de cupons de alimentação durante a próxima década, uma redução de mais de 25%. Segundo a Casa Branca, a medida deve ser implementada com o corte de requisito de elegibilidade e com a imposição de novos requisitos de trabalho. Atualmente, o programa dá assistência a cerca de 42 milhões de pessoas.

A proposta oficial de Orçamento do governo Trump para o ano fiscal de 2018 será divulgada na terça-feira. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários