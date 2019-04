Opositor de Erdogan é declarado vencedor de disputa pela prefeitura de Istambul

Um candidato de oposição foi oficialmente decretado vencedor da disputa pela prefeitura de Istambul nesta quarta-feira, o que encerra o controle de 25 anos do presidente Recep Tayyip Erdogan sobre a megalópole. Após 17 dias de apelações e recontagem, o conselho eleitoral da Turquia determinou a vitória de Ekrem Imamoglu, do social-democrata Partido do Povo Republicano.

A vitória ocorreu por uma diferença de 13.729 votos, em um total de quase 9 milhões. Em segundo lugar ficou o candidato do partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), de Erdogan. Com isso, a oposição comandará a cidade de 16 milhões de pessoas, com um orçamento anual de US$ 4 bilhões e 82 mil funcionários públicos.

Erdogan tem dito que a votação foi muito disputada e que seria necessário realizar um segundo turno. Além disso, o AKP afirmou que houve fraudes, o que o vencedor nega. Fonte: Dow Jones Newswires.