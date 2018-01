Oposição venezuelana diz que negociação com governo "está morrendo"

O deputado Luis Florido, negociador da oposição venezuelana no processo de diálogo com o governo de Nicolás Maduro, disse nesta quarta-feira (24) que a negociação "está morrendo", depois que um decreto da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) antecipou as eleições presidenciais para até o dia 30 de abril. As informações são da EFE.

"Após a convocação antecipada das eleições e a saída do México da negociação, ela está morrendo", escreveu o opositor no Twitter, ao citar a renúncia do ministro de Relações Exteriores do México, Luis Videgaray, do processo de diálogo, do qual era apoiador.

Ontem, Videgaray disse que seu país não acompanhará mais as rodadas de negociação, pois a decisão unilateral da Assembleia Constituinte de adiantar a votação afeta a "essência" do diálogo que ocorre desde dezembro do ano passado na República Dominicana.

Segundo Florido, para as negociações serem retomadas é preciso o governo aceitar o "documento proposto pelos ministros dos Relações Exteriores em consenso em 1° e 2 de dezembro e que apresenta eleições limpas/justas e um canal humanitário".

O deputado assegurou à EFE na semana passada que os países acompanhantes do processo apresentaram uma proposta "muito boa", mas que, após quatro sessões de diálogo, dois pontos continuavam parados: a data das eleições presidenciais e o destino da ANC.

"Sobre o tema das datas [das eleições] ainda não existe um acordo", disse o parlamentar, que explicou que este ponto não estava resolvido, entre outros motivos, porque as partes diferem sobre o tempo que passaria entre a convocação e a realização.

No entanto, a ANC decretou ontem a realização das eleições presidenciais até 30 de abril e o presidente Nicolás Maduro imediatamente colocou o seu nome como candidato do partido do governo, que tem uma poderosa máquina eleitoral.

