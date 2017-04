Oposição venezuelana convoca novos protestos para esta quinta-feira

Dezenas de milhares de opositores marcharam hoje contra o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em movimentações que deixaram dois jovens mortos e dezenas de feridos. Trinta pessoas foram detidas.

Ao final das manifestações, a oposição convocou mais uma manifestação para quinta-feira. "Não temos medo. A Venezuela é de todos os venezuelanos e seguiremos lutando por ela", disse o ex-candidato presidencial Henrique Capriles, que teve direitos políticos retirados na semana passada.

Capriles anunciou que os manifestantes partirão de 26 pontos de Caracas até a Defensoria do Povo, no centro da cidade. Fonte: Associated Press.

