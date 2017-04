Oposição venezuelana convoca nova manifestação; governo fecha estações de metrô

A coalizão de oposição na Venezuela convocou hoje manifestações em Caracas e em outras cidades contra a Suprema Corte e o governo do presidente Nicolás Maduro.

Com o lema "Sem descanso contra a ditadura" a oposição convocou a população para se concentrar em uma praça no leste da capital. Horas antes do início do ato, as autoridades fecharam diversas estações de metrô, alegando motivos de segurança.

Os protestos nas ruas começaram no dia 30 de março e deixaram um morto e dezenas de feridos. Mais de 100 pessoas foram presas em Caracas e em várias cidades do interior.

Nos últimos 15 meses, a Suprema Corte, acusada de ser controlada pelo governo, emitiu 56 sentenças contra a Assembleia Nacional, Congresso do país. Fonte: Associated Press.

