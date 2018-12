Oposição tentará derrubar May no Reino Unido se acordo do Brexit for rejeitado

O oposicionista Partido Trabalhista aumentou a pressão sobre a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ao dizer que convocará uma moção de censura contra ela, caso o Parlamento rejeite em 11 de dezembro o acordo fechado por ela para a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.

May busca persuadir os congressistas britânicos sobre o acordo fechado entre seu governo e a UE no mês passado. A rejeição deixaria o Reino Unido sujeito a uma saída sem acordo do bloco em 29 de março.

Porta-voz do Partido Trabalhista para o Brexit, Keir Starmer afirmou neste domingo ser "inevitável" que a sigla apresente uma moção de censura contra o governo, caso o Parlamento rejeite o acordo do Brexit. O partido de centro-esquerda afirma que votará contra o acordo fechado por May.

Caso o governo conservador da premiê perca na moção de censura, ele teria duas semanas para reverter o resultado. Em caso de fracasso, o Reino Unido teria nova eleição nacional. Fonte: Associated Press.