Oposição pedirá anulação de referendo na Turquia

O Partido Republicano do Povo (CHP), o segundo em formação nas cadeiras do Parlamento da Turquia, solicitará hoje (18) o cancelamento do referendo constitucional realizado no último domingo, onde o "sim", para uma reforma presidencialista, venceu com 51,4% dos votos.

O vice-presidente do CHP, Bulent Tezcan, vai até a sede do Supremo Conselho Eleitoral para pedir o cancelamento do resultado do referendo, segundo ele por conta das inúmeras irregularidades observadas, informou o partido em um comunicado, citado pelo jornal Hurriyet.

