Oposição na Venezuela realiza ato para pedir eleições regionais

Milhares de pessoas saem às ruas da capital da Venezuela nesta segunda-feira, para pressionar pela realização de eleições regionais este ano.

Empunhando cartazes com os dizeres "Temos fome, queremos votar", os manifestantes pretendem fazer passeata até o prédio do Conselho Nacional Eleitoral, no centro da cidade.

O processo eleitoral está paralisado desde outubro, quando foi criada uma mesa de diálogo entre governo e oposição após a suspensão do processo de referendo que pretendia cassar o mandato do presidente, Nicolás Maduro. Desde então, o grupo tem vivido um impasse em meio a acusações mútuas de sabotagem, o que intensificou as críticas.

As autoridades eleitorais se comprometeram a definir, na primeira metade deste ano, a data para as eleições locais e regionais, mas até o momento, não houve nenhum anúncio.

O secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas (Unasur), Ernesto Samper, e os ex-presidente da Espanha, José Luis Zapatero, Martín Torrijos, do Panamá, e Leonel Fernández, da República Dominicana, entregaram na semana passada à oposição um conjunto de propostas que estão sendo avaliadas.

Separadamente, os setores aliados do governo também convocaram uma manifestação na zona oeste de Caracas para celebrar o translado dos restos do dirigente Fabricio Ojeda, que morreu em 1966 durante a ditadura do general Marcos Pérez Jiménez. Fonte: Associated Press.

