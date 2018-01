Oposição da Venezuela se recusa a dialogar com o governo mais uma vez

A coalizão opositora da Venezuela decidiu - mais uma vez - não participar do processo de diálogo com o governo, na República Dominicana, para contornar a crise política e econômica do país vizinho.

Desta vez, os opositores do presidente Nicolás Maduro dizem que o objetivo é rechaçar o pronunciamento de um ministro de segurança que acusou alguns líderes políticos de delatarem um ex-policial rebelde, que morreu em uma operação das forças de segurança.

O representante e deputado opositor Luis Florido confirmou a decisão da aliança da Mesa da Unidade Democrática (MUD) e sugeriu em sua conta no Twitter que as declarações do ministro de Assuntos Internos, Néstor Reverol, "colocam obstáculos na reunião" na capital dominicana.

Jorge Rodriguez, ministro da Comunicação, garantiu que a delegação do governo viajará para a República Domicana. O governo dominicano disse que avaliará opções para novas datas para a retomada do diálogo. Fonte: Associated Press.