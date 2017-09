Oposição da Venezuela descarta diálogo com o governo Maduro

A oposição venezuelana descartou hoje a continuação de reuniões para explorar um eventual do diálogo com o governo, alegando que as autoridades não cumpriram os pré-requisitos.

O deputado Luis Florido disse em uma coletiva de imprensa que a coalizão da Mesa da Unidade Democrática decidiu não participar do encontro previsto para esta quarta-feira na República Dominicana porque "não há condições para se iniciar o processo".

Florido disse que este que seria o segundo encontro entre governo, oposição e mediadores na República Dominicana dependia da execução de alguns requisitos por parte do governo em matéria de direitos humanos, garantias eleitorais, definição de uma agenda de discussões e sobre o sexto integrante de um grupo de países que acompanham a discussão. O deputado disse que nenhum dos pré-requisitos foram cumpridos.

O anúncio da oposição acontece um dia depois de o presidente Nicolás Maduro confirmar que os representantes do governo viajaram à Republica Dominicana para a reunião de quarta-feira.

Quando a reunião foi marcada, decidiu-se criar um grupo de países amigos integrados por México, Chile, Nicarágua e Bolívia. A aliança opositora propôs a incorporação do Paraguai ao grupo. Fonte: Associated Press.

