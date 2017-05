Operações em comunidade carioca deixam 3 mil alunos sem aula e ônibus queimados

Uma operação policial realizada na manhã de hoje (2) na Cidade Alta, em Cordovil, zona norte do Rio, deixou mais de 3,1 mil alunos estão sem aula, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), além de vários ônibus incendiados. Sete escolas, cinco creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) da região estão fechados devido ao risco de tiroteio.

Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados em razão de um intenso tiroteio entre criminosos na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. Na ação atuam policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), 16°BPM (Olaria) e do 22°BPM (Maré). Já o Batalhão de Ações com Cães (BAC) está em Parada de Lucas. Até o momento não há balanço nas ações.

Próximo dali, vários ônibus foram incendiados. Pelo menos dois coletivos foram queimados na Avenida Brasil, em frente à Cidade Alta, e outros três na Rodovia Washington Luís (BR-040). O Corpo de Bombeiros está para combater o fogo. Com toda a movimentação, há um grande engarrafamento na Avenida Brasil. O Centro de Operações do Rio está em estágio de atenção, devido aos problemas no trânsito.

*Estagiário sob supervisão da editora Denise Griesinger

