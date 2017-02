Operação Rodovida aumenta fiscalização nas estradas federais no carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última sexta-feira (17), a segunda fase da Operação Rodovida, de fiscalização nas estradas federais de todo o país. A ação prossegue até o dia 5 de março – domingo depois do Carnaval – com participação de órgãos vinculados como os ministérios das Cidades, da Saúde e dos Transportes, que também trabalham para diminuir os acidentes nas rodovias durante o período carnavalesco.

Com 3.549 equipamentos de controle de velocidade instalados nas rodovias de todo o país, a operação tem como prioridade a atuação em 100 trechos que estão em estado crítico nas estradas federais. Esses trechos foram listados de acordo com análise de dados estatísticos que apontaram os locais com mais necessidade de reforço da fiscalização.]

A operação conta com fiscalizações integradas, feitas por agentes da PRF, dos departamentos estaduais de trânsito (Detrans), das polícias Militar e Civil, das guardas municipais e, concessionárias de rodovias e órgãos estaduais e municipais de saúde.

Além de intensificar a fiscalização, a Operação Rodovida também oferece atividades de educação no trânsito.

*Sob supervisão de Stênio Ribeiro

