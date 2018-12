Operação prende 200 pessoas envolvidas com facções criminosas

A ação articulada pelos Ministérios Públicos de 14 estados e Distrito Federal prendeu hoje (4) 200 pessoas envolvidas com facções criminosas. No total, foram emitidos pela Justiça 266 mandados de prisão. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, as diligências continuam para localizar 66 foragidos.

A operação foi feita pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), um colegiado que reúne os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) de ministérios públicos estaduais de todo o país.

O objetivo da ação é prender integrantes das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Amigo dos Amigos (ADA), Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Okaida RB.

As operações ocorrem, simultaneamente, nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Só em São Paulo, foram cumpridos 59 mandados de prisão. No total, 55 pessoas foram presas no estado, e quatro estão foragidas.