Operação policial na zona norte do Rio deixa seis feridos

Uma operação da Polícia Militar (PM) no Morro do Juramento, na zona norte da cidade, deixou seis feridos na manhã deste sábado (28). Segundo a PM, os homens foram baleados em confronto com policiais militares. Policiais do Batalhão do Irajá (41º BPM) estão fazendo uma operação de busca e captura de suspeitos de envolvimento na morte de Augusto Silva Alves, na última terça-feira (24). De acordo com a PM, quando os agentes chegaram à comunidade do Juramento no início da manhã de hoje, houve intenso confronto armado.

A PM informou que apreendeu, com os feridos, um fuzil, quatro pistolas e quatro granadas. Os seis feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

PM baleado

Antes da operação, ainda durante a madrugada, próximo dali, um policial militar ficou ferido quando entrou em confronto com criminosos que explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária, na Avenida Vicente de Carvalho. O policial foi encaminhado para o Getúlio Vargas, onde foi submetido a uma cirurgia.