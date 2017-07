Operação policial em Niterói e São Gonçalo prende 39 traficantes

A ação policial iniciada na manhã desta quinta-feira (26), em Niterói e São Gonçalo, na zona metropolitana do Rio de Janeiro, para cumprir 57 mandados, já prendeu 29 traficantes. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, na ação também foram apreendidos dois menores em flagrante por porte de arma de fogo, drogas e por roubo de moto, e um veículo roubado.

A ação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Polícia Civil. Os traficantes são acusados por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubos, principalmente, de carros e motos.

Por meio de denúncia, o MP obteve os mandados de prisão preventiva de todos os acusados na 2º Vara Criminal de Niterói, sendo que 20 deles foram presos ao longo das investigações. Os mandados estão sendo cumpridos em comunidades do Complexo do Caramujo, Bumba, Favela da Barreira, Favela da Lagoa, Viradouro, Morro do Castro e Morro do Palácio.

Iniciadas em 2015, as investigações resultaram na apreensão de armas de uso restrito, como fuzis e pistolas, e uma grande quantidade de drogas.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de roubos de carros em Niterói teve um aumento significativo nos últimos dois anos. Já são 824 casos registrados nos seis primeiros meses desse ano, em comparação com os 568 roubos ocorridos no mesmo período em 2015.

