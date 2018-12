Operação policial combate grupo de extermínio formado por PMs em Goiás

A Polícia Federal e o Ministério Público (MP) de Goiás deflagraram hoje (18) a Operação Circo da Morte para combater grupo de extermínio formado por policiais militares (PMs).

Segundo o MP de Goiás, o grupo atuava nos municípios de Alto Paraíso, Caldas Novas e Santo Antônio do Descoberto.

Os policiais cumprem desde cedo cinco mandados de prisão contra PMs e nove de busca e apreensão, todos na cidade de Caldas Novas.

Operação Circo da Morte conta também com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás.