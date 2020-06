Operação Pátio Zero: mais de 400 veículos estão disponíveis em leilão de circulação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dá início a mais um leilão de veículos para circulação através da Operação Pátio Zero, nesta terça-feira (02.06) - Foto: SECOM GOV MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dá início a mais um leilão de veículos para circulação através da Operação Pátio Zero, nesta terça-feira (02.06). No total, 458 lotes de veículos estão disponíveis, sendo 85 motocicletas e 24 automóveis.

O certame será online, realizado pelo portal www.casadeleiloes.com.br . A captação de lances vai até às 15h do dia 23 de junho.

Conforme a Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, os veículos são para circulação, ou seja, considerados conservados, recolhidos no Pátio do leiloeiro credenciado junto ao departamento.

Sandra explica que de acordo com as regras do leilão, somente pessoas jurídicas podem participar desta categoria. “Não podem participar servidores do órgão e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas”, finaliza.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, afirma que a nova categoria de leilão irá agilizar a venda e a retirada dos veículos dos pátios do órgão. “Com a Operação Pátio Zero, cerca de 80% do espaço da sede será desafogada”, conclui.

