Operação Opinião investiga crime de falsidade eleitoral na Bahia

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje (13), em Salvador, no âmbito da Operação Opinião, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal. A operação investiga o crime de falsidade eleitoral e o envolvimento da empresa de pesquisa eleitoral Bahia Pesquisa e Estatística (Babesp).

Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e entre os endereços alvos dos mandados estão a residência do deputado estadual José Marcelo do Nascimento Nilo (PSL), conhecido como Marcelo Nilo, e seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Nilo é investigado por falsidade eleitoral.

As investigações apuram se o deputado Marcelo Nilo prestou informações falsas à Justiça Eleitoral. Segundo o MPE, o político seria o controlador da Babesp e teria utilizado a empresa “para contabilização fraudulenta de recursos utilizados de maneira ilegal em campanhas políticas”, prática conhecida como caixa dois. Além disso, Nilo teria negado à Justiça eleitoral ser proprietário da Babesp. Outra suspeita é de que os resultados de pesquisas eleitorais divulgados pela Babesp eram manipulados.

Nos locais alvos dos mandados, foram recolhidos documentos, papéis, registros e dados arquivados em equipamentos como computadores, celulares e tablets, que podem contribuir com as investigações da Operação Opinião, que recebeu esse nome, em referência à empresa investigada.

Procurada pela Agência Brasil, a assessoria do Deputado Marcelo Nilo disse que se manifestará mais tarde, sobre o assunto. A reportagem não conseguiu contato com a empresa de pesquisa de opinião, Babesp.

