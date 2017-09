Operação no Rio apreende 16 fuzis

A Delegacia de Roubos e Furtos aprendeu na madrugada deste sábado (23), na favela do Caju, zona Portuária do Rio, dez fuzis que seriam levados para a Rocinha. O Exército informou também que apreendeu cinco fuzis na Rocinha e o Bope, mais um. Ao todo, foram encontrados 16 fuzis com o bando. Na operação foi preso também o traficante Luis Alberto Santos de Moura, conhecido como Bob do Caju. Os fuzis tinham o adesivo de um desenho animado que caracteriza o grupo criminoso do traficante, o "Mundo de Bob".

