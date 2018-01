Operação no Jacarezinho prende dez pessoas

A operação desencadeada na manhã de hoje (30), na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, que envolveu cerca de 300 agentes de várias delegacias distritais e especializadas, resultou na prisão de dez pessoas e na apreensão de três adolescentes. A intenção era cumprir mandados de prisão contra envolvidos em crimes de tráfico de drogas e homicídios, além de prender os responsáveis pelas mortes do delegado Fábio Monteiro e do policial Bruno Guimarães Buhler.

Segundo a Polícia Civil, depois de confronto com os policiais, três criminosos foram baleados na operação de hoje. Eles foram encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Com eles foram apreendidas três pistolas e material entorpecente. Esta parte da ação contou com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil.

Pelo crime de roubo foram presos em flagrante Ewerton da Silva Barbosa, Igor Gomes e Marcos Duarte de Souza. Por tráfico de drogas, também em flagrante, foi detido Anderson Luís da Silva. Em cumprimento a mandados de prisão, foram capturaram Fabrício Rogério da Silva e Wendel Lopes da Silva. Elvis Souza Carneiro foi preso por associação ao tráfico de drogas. Foram detidos ainda, Cleyton Santos de Souza, Fabiano Alves de Lima e Vanessa Gomes da Silva. A Polícia não informou quais são os crimes desses três últimos.

Em três operações desenvolvidas na comunidade, incluindo a desta terça-feira, foram detidas mais de 70 pessoas. Na quinta-feira passada (25), em operação com agentes de várias delegacias especializadas, 16 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Um dos presos foi Wellington de Souza Macedo, conhecido como Caolha. De acordo com a polícia, ele é chefe do tráfico da favela e está envolvido na morte do policial da Core Bruno Guimarães Buhler, o Xingu, em agosto do ano passado. A Polícia Civil informou que Caolha estava escondido dentro de uma casa, na localidade chamada Beco da Zélia.

Na operação desencadeada, no dia 18 de janeiro pela Polícia Civil em conjunto com as Forças Armadas foram presas 39 pessoas acusadas de envolvimento em vários crimes praticados na região.