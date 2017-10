Operação mobiliza polícia e Forças Armadas no Morro dos Macacos, no Rio

Policiais militares, civis, federais e agentes das Forças Armadas realizam uma megaoperação no Morro dos Macacos, na região da Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 6. As equipes fazem buscas a traficantes envolvidos no conflito da favela da Rocinha, que teriam fugido para a comunidade. São cumpridos 31 mandados de prisão desde o início do dia, com a participação de cerca de mil agentes.

O principal procurado é o traficante Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby, considerado o chefe do tráfico na região. Ele tem envolvimento direto na invasão da Rocinha, no final de setembro, e estaria planejando uma nova ocupação da favela junto a outros traficantes, conforme a Polícia Civil. Na madrugada, foi registrado um novo tiroteio na Rocinha, segundo relatos de moradores em redes sociais.

Conforme comunicado da Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), as Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco da comunidade e baseadas em pontos estratégicos, enquanto as polícias atuam dentro da favela. Helicópteros controlam a operação do alto e a circulação de aviões na área está restrita.

"No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas na operação estão acompanhando e orientando, em tempo integral, os desdobramentos, desde as cinco horas da manhã", segundo nota divulgada pela secretaria.

