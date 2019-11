Operação Limpa Pátio no Detran começou

Começou dia 7 de novembro o leilão da Operação Limpa Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) com veículos de Campo Grande, Aquidauana, Bonito, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Rio Pardo e Terenos. Os lances são online e a captação tem encerramento previsto para às 15h do dia 21 de novembro.

Estão disponíveis 182 veículos e podem ser visitados nos dias 13,14,18, 19 e 20 de novembro na leiloeira em Campo Grande. Destes, 150 motocicletas e 32 automóveis estarão no pátio da leiloeira, localizada na avenida Gury Marques, 7155 das 8 às 11 horas da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde.

Os veículos estarão disponíveis através do site www.canaldeleiloes.com.br .

Esse leilão trata apenas de veículos de circulação. Os certames fazem parte da Operação Limpa Pátio, elaborada com o objetivo de desafogar os pátios das agências do Detran de todo o Estado.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Detran – MS