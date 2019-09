Operação Limpa Pátio: Leilão de veículos de Chapadão do Sul começa nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – O próximo leilão da Operação Limpa Pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) começa nesta segunda-feira (30), com veículos de Chapadão do Sul. Os lances são online e a captação tem encerramento previsto para às 15h do dia 15 de outubro.

Estão disponíveis 189 veículos apreendidos e podem ser visitados entre os dias 02 e 09 de outubro na leiloeira em Campo Grande. Destes, 177 motocicletas e 12 automóveis que estarão no pátio da leiloeira, localizada na Av. Três Barras,5003 – Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro das 08h às 11h e das 13h30 às 17h30.

O edital de sucatas traz 34 toneladas veículos inservíveis, que poderá ser visitado na própria agência, em Chapadão do Sul. Os lotes poderão ser arrematados de acordo com as normas do edital, por empresas que atestem as exigências de comprovação do ramo de atividade reciclagem siderúrgica.

Os leilões estão na responsabilidade do leiloeiro oficialmente credenciado pelo Departamento, Ilto Antônio e os veículos estarão disponíveis através do site www.vialeiloes.com.br.

De acordo com o responsável do setor de leilões do Departamento, Diego Fernando de Arruda Soares, esse leilão segue o planejamento inicial de outubro. “Durante esse mês, visamos atender outras cidades, como Ponta Porã, Amambaí, Ivinhema, Três Lagoas, Sonora e Mundo Novo”, concluiu.

Os certames fazem parte da Operação Limpa Pátio, elaborada com o objetivo de desafogar os pátios do Estado onde cerca de 50 mil veículos apreendidos se encontram atualmente.

Viviane Freitas- Departamento de Trânsito de MS – Detran/MS

Foto:Arquivo Detran