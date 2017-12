Operação integrada prende sete pessoas na zona norte do Rio

Rio de Janeiro - As forças de segurança do Rio prenderam na favela do Arará, zona portuária do Rio, um dos traficantes de drogas mais procurados da cidade, Rogério Avelino de Souza, o Rogério 157 (Tânia Rego - Tânia Rego/Agencia Brasil

A operação integrada das forças de segurança nas favelas da Mangueira, Arará e Tuiuti, na zona norte do Rio de Janeiro, prendeu sete pessoas na manhã de hoje (6), de acordo com a Secretária Estadual de Segurança Pública. Dentre os detidos está o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. A operação reuniu as polícias civil e militar e contou com apoio das Forças Armadas da Polícia Federal e da Força Nacional.

Dois menores foram apreendidos na operação. Rogério 157 disputava com Nem o controle do crime organizado na favela da Rocinha, na zona sul da cidade. Quadrilhas rivais ligadas aos dois criminosos trocaram tiros na favela em setembro, o que levou a uma ocupação integrada das forças federais e das polícias estaduais na comunidade.

A operação de hoje apreendeu um fuzil, um revólver calibre 38, uma pistola e uma espingarda calibre 12. Foram encontrados radiotransmissores, tabletes de maconha, papelotes de cocaína e crack, além de duas réplicas de fuzis.

Desde o início das ações integradas entre as esferas federal e estadual, 163 suspeitos foram presos e 12 menores apreendidos. Sete pessoas morreram em confronto com as forças de segurança, que realizaram operações em diversas favelas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As operações fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública e já apreenderam 26 fuzis, uma espingarda, três revólveres, 22 granadas e grande quantidade de munição e entorpecentes.